Albüm: İstanbul'un Sokaklarından Çin'in Yunnan Eyaletinin Dağlarına Uzanan Kahve Tutkusu

İSTANBUL/KUNMİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'un İstiklal Caddesi yakınlarında dar bir sokağa gizlenmiş olan Mandabatmaz, düşük ateşte küçük bakır cezvelerde yavaş yavaş pişirilen geleneksel Türk kahvesiyle tanınıyor. Bu kafe, on yıllardır yerel halk için tanıdık bir durak noktası olmuş durumda.

Şehrin en işlek caddelerinden birine sadece birkaç adım uzaklıkta bulunan bu mekanda, müşteriler sokağın kenarındaki küçük taburelere oturarak bir yandan pişen kahveleri izlerken diğer yandan kahvelerini yudumluyorlar. Can Özman'ın ailesinin nesiller boyu işlettiği bu kafe, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak küçük fincanlarda Türk kahvesi servis etmeye devam ediyor.

Kahve, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde de günlük yaşamın bir parçası ama buradaki ortam çok daha farklı. Li Jinhe, Baoshan'daki Nujiang Nehri kıyısında bir kafede, son yıllarda giderek daha fazla ilgi gören bir tekniği kullanarak pürmüzle ısıtılan sifon (vakum) kahve ekipmanıyla kahve pişiriyor.

Gaoligong Dağı bölgesinde büyüyen Li, hayatının büyük bölümünü kahveyle uğraşarak geçirmiş. Zamanla Li'yi ziyaret eden tüccar ve baristaların anlattığı teknik ve fikirler, yerel demleme uygulamalarına şekil vererek bölgenin Çin'in kahve yapım alanlarını temsil eden bir bölge haline gelmesine yardımcı olmuş.

Birbirlerinden çok uzakta bulunsalar da bakır cezvelerde demlenen Türk kahvesi ve Yunnan'da ateşle ısıtılan kahve, kahve kültürünün günlük hayata nasıl kök saldığını, yerel alışkanlıklara uyum sağlarken süreklilik hissini nasıl koruduğunu gözler önüne seriyor.