İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, binaların çatılarından sokaklara kadar beyaz örtüyle kapladı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy gibi Anadolu Yakası ilçelerinde yoğun etkisini gösterirken, Avrupa Yakası'nda da Silivri ve Çatalca'da kar yağışı artarak sürüyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Silivri ve Çatalca'da kar etkisini artırarak devam ediyor.

Çatalca Çanakça Mahallesi'nde etkili olan kar yağışıyla sokaklar ve bahçeler beyaza büründü.

Büyükçekmece, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar'da ise kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
