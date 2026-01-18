İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Silivri ve Çatalca'da kar etkisini artırarak devam ediyor.

Çatalca Çanakça Mahallesi'nde etkili olan kar yağışıyla sokaklar ve bahçeler beyaza büründü.

Büyükçekmece, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar'da ise kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.