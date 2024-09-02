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İstanbul'da İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı

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İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı yaptı.

İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e destek veren firmalara boykot çağrısı yaptı.

Kevser Eğitim Vakfının öncülüğünde Eyüpsultan Meydanı'nda " Gazze'de zulme dur demek için hep birlikte" çağrısıyla bir araya gelen aktivistler, İsrail'in durdurulması amacıyla uluslararası kuruluşlar ve Müslüman ülkelere çağrıda bulundu.

Katılımcılar, "Boykota devam", "Bırak bazı lezzetler cennete kalsın", "Özgür Filistin"," Denizden nehre özgür Filistin","Müslümanlar dik durun, karşınızda leşler var" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Süheyl el-Hindi, yaptığı konuşmada, Gazzeli Müslüman kardeşlerinin selamını getirdiğini söyledi.

El-Hindi, Gazze'de soykırımın devam ettiğini belirterek, "İnsanlar ölüme terk edildi. Müslümanlar şehit oluyor ve ümmet-i Muhammed'in yardımlarını bekliyor. Eğer size acı çeken bir kalp sorarlarsa orası Gazze'dir. Eğer size dinmeyen yarayı sorarlarsa orası Gazze'dir. Eğer size insanların sabrını sorarlarsa orası da Gazze'dir. Gazze'de ölüm var. Gazze'de katliam var. Gazze'de şehitlerin kanının kokusu var fakat Gazze'de izzet var ve mücadele var." ifadelerini kullandı.

"(BM) Sorumluluğunu bir an önce yerine getirmeli"

Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ferhat Çalışye de Gazze için Müslümanları birlikte hareket etmeye ve İsrail'e destek veren firmaları boykota çağırdı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) çifte standarttan vazgeçerek İsrail'in insanlık suçuna son vermesi gerektiğini dile getiren Çalışye, "Uluslararası hukuk kurallarına göre sorumluluğunu bir an önce yerine getirmeli. Aksi takdirde bu soykırımın destekçisi olarak tarihe adı yazılacak." diye konuştu.

Gazze ve Filistin'e destek için Müslümanlara büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Çalışye, şöyle devam etti:

"Müslümanlar olarak elimizden geleni yapmazsak vebal altında kalırız. İslam dünyasını temsil eden tüm devletlere sesleniyorum. Bizler ümmet olarak boykot ve ambargo ile dik duruşumuzu sürekli sürdürüyoruz. Aynı özveri ve dik duruşu İslam devletlerinden de bekliyoruz. Gerek Müslümanlar, gerekse de İslam devletleri olarak siyonistlerle yaptığınız iş ve ticaret onlara fayda sağladığı gibi Filistin davasına zarar verip Gazze'ye ihanettir."

Boykotun önemini vurgulayan Çalışye, şunları kaydetti:

"Boykot, sadece ekonomik bir yaptırım değildir. Aynı zamanda insan haklarına karşı saygı ve adalet arayışının simgesidir. Gazze'de yaşanan soykırıma karşı bizler de siyonistlerin ürünlerini almayarak yaptığımız boykotlarla bunu sağlayabilir ve onlara zarar verebiliriz. "

Program, kılınan akşam namazıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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