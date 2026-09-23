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İstanbul'da fon soruşturmasında tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da fon soruşturmasında tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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