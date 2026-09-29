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İstanbul'da fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 56'ya çıktı

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İstanbul'da fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 56'ya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya çıktı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen isimlerden 5'i daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında dün 12 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri dün gece sona eren Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf tutuklama, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

5 TUTUKLAMA, 7 ADLİ KONTROL

Sulh Ceza Hakimliği de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf'ın tutuklanmasına, Okan Uzunoğluile birlikte diğer 6 ismin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Fon kuruzuyli ilgili yaklaşık bir haftadır yoğunlaşan gözaltı ve ifade işlemleri sonrasında tutuklananların sayısı 56'ya çıktı.

Kaynak: ANKA
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

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