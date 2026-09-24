İstanbul'da Fon soruşturmasında 17 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildi

İstanbul'da Fon soruşturmasında 17 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Furkan Baki, Murat Keçeci ve Ramazan Erbey de bulunurken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon soruşturmasında 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon soruşturması" kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı.
Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu hakkında ise adli kontrol kararı verildi.