Haberler

İstanbul'da Fon soruşturmasında 17 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da Fon soruşturmasında 17 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildi
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Furkan Baki, Murat Keçeci ve Ramazan Erbey de bulunurken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon soruşturmasında 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon soruşturması" kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı.

Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA
'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"Siyasi parti broşürü" cinayetinde indirimli ceza!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür

Boşanma aşamasındaki eşinin hayatını kararttı! Özrü kabahatinden büyük
Başkan ortada yok: Çiğli’de 'AK Parti’ye geçiş' iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı

İddialar havada uçuşuyor, başkan ortada yok! Cevap başkalarından geldi
Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sudan sebeple çıkan kavgada çok sayıda yaralı var! 2'sinin durumu ağır
Aracı Ankara'da, cezası Mardin'den geldi! Bolulu Mustafa Bingöl'e 40 bin liralık ehliyetsiz sürücü cezası

Oğlu derste, arabası Ankara'daydı! Mardin'den 40 bin lira ceza
Ankara'da akaryakıt istasyonunda şüpheli ölüm! Çalışır haldeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

Motoru çalışır haldeki otomobilde 2 ceset! Ne silah var ne bıçak
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı

Rüşvet alırken suçüstü yakalandı