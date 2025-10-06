Haberler

İstanbul'da Flamenko Gösterisi ile Gazze'ye Yardım

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Filistin İçin Hep Birlikte ve Rüzgar Kadar Özgür' flamenko gösterisi, 9 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Tüm bilet gelirleri Gazze halkına bağışlanacak.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından tüm geliri Gazze halkına bağışlanacak "Filistin İçin Hep Birlikte ve Rüzgar Kadar Özgür" başlıklı flamenko gösterisi, 9 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elçilik ve İspanya'nın Muğla Fahri Konsolosluğunca 9 Ekim'de saat 20.00'de İstanbul'da "Filistin İçin Hep Birlikte ve Rüzgar Kadar Özgür" başlıklı geleneksel flamenko gösterisinin yer aldığı yardım etkinliği yapılacak.

Gösteriden elde edilen tüm bilet gelirleri, Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Türk Kızılay aracılığıyla doğrudan Gazze halkına bağışlanacak.

AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, 13 şarkıcı ve dansçı geleneksel flamenko gösterisi sahneleyecek. Gösteri, flamenkonun özü olan gitar, şarkı ve dansa duyulan derin saygı ve sevgiyi ortaya koyuyor.

İki bölümden oluşan ve farklı bölgeler ile geleneklerden şarkı formlarını içeren gösterinin biletleri internet üzerinden satılıyor.

Gösterinin sanatsal kısmı, Sevilla (Endülüs) merkezli, flamenkonun korunması, öğretilmesi ve tanıtımına adanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfının yönetiminde düzenleniyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
