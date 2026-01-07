Haberler

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

Güncelleme:
İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak geçişleri olacağını bildirdi. Sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınayla sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünde yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri 15 ile 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8 ile 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
500

