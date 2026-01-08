Üsküdar sahilinde fırtına etkili oldu; dev dalgalar oluştu
İstanbul genelinde lodosun ardından yağışlı havayla fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu metrelerce yükseldi. Fırtınanın etkisiyle sahil boyunca oluşan meterelerce yükseklikteki dalgalar dikkat çekerken Kız Kulesi'ni izlemeye gelenler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.Fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.