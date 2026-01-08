Haberler

Kartal sahilinde dalgalar yola vurdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kartal sahilinde oluşan dalgalar yola vurdu. Yağış ve fırtına, sürücülerin ilerlemesini güçleştiriyor.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kartal sahilinde dalgaların yola vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte aralıklarla süren yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fırtına nedeniyle Kartal sahilinde oluşan dalgalar sahil yoluna vurdu. Pendik istikametinde seyir halinde olan sürücüler, yoldaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, dalgaların yola vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dalgaların yola kadar yükseldiği, yürüyüş yollarının tamamının suyla dolduğu görülüyor. Sahil yolunda araçların güçlükle ilermesi de görüntülerde yer alıyor.

