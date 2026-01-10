Haberler

İstanbul'da lodos etkili oluyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da rüzgar hızlanarak fırtınaya dönmesi bekleniyor. Şehir Hatları'nda birçok sefer iptal edildi.

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırması ve fırtınaya dönmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

İstanbul'da yetkililerin yaptığı uyarıların ardından rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın 50-75 km/saate çıkarak fırtınaya dönmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisini artırmasıyla Beşiktaş Sahili'nde dalgalar kıyıyı dövmeye başladı. Şehir Hatlarında ise sefer iptalleri yaşanıyor.

Şehir Hatları'nda yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İptal edilen seferler:

Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması

Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri

Adalar-Beşiktaş

Tuzla-Pendik -Büyükada

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.

