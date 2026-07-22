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Avcılar'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılardan parçalar uçtu

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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar'da yola devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi, çatılardan uçan parçalar tehlike yarattı. Olayda yaralanan olmadı.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar'da yola devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Çatılardan uçan parçalar ise tehlike yarattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Avcılar'da da toz bulutu ile beraber fırtına görüldü. Cihangir, Mustafa Kemal Paşa ve Üniversite Mahallesi'nde yola devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

ÇATILARDAN PARÇALAR UÇTU

Merkez ve Yeşilkent Mahallesi'nde ise binaların çatılarından uçan parçalar yola savrulurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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