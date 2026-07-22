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Beykoz'da fırtına nedeniyle ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi

Beykoz'da fırtına nedeniyle ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi
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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Beykoz'da bir ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi. Yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Beykoz'da ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırırken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ağaç devrilmesi nedeniyle park halindeki cipte ise hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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