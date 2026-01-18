Haberler

İstanbul'da hakkında 60 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul'da, 'başka bir suç işlemek için öldürme' suçundan 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Deniz T., Sancaktepe'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 18 Mart 1998'de bir taksicinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan, denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra "basit cinsel saldırı" suçunu işlemesi üzerine hakları yanan ve "başka bir suç işlemek için öldürme" suçundan 60 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Deniz T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ayrıca 3 suçtan kaydı olan ve 2022'den itibaren aranan hükümlüyü Sancaktepe'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
