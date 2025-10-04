Haberler

İstanbul'da Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yapılan polis denetiminde sürücü belgesinde kimlik bilgileriyle uyuşmayan bir kişi, 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.K. olarak tespit edildi.

İstanbul Sarıyer'de polis ekiplerince yapılan denetimde hakkında 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yaptığı sırada hal ve hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Ekipler, kimlik yerine verdiği sürücü belgesindeki fotoğrafla eşkalinin uyuşmaması üzerine şahsı gözaltına aldı.

İncelemede şahsın, sürücü belgesinde ismi yazılan İ.K. olmadığı, 2 "kasten öldürme" olmak üzere 5 suçtan arandığı ve hakkında 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (39) olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.