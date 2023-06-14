İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 şüpheliden 28'i yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 FETÖ şüphelisinden 28'i yakalandı. Operasyon kapsamında Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde çalışan ve örgütle irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 28'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oluşturulan ekip tarafından Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet Hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veri incelendi.

Yapılan inceleme sonucunda, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakına dair şüpheli Asya Katılım Bankası'na destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği bulunan, buralara bağış yapan, zaman gazetesi aboneliği bulunan, Bylock içeriklerinde adı geçen, büfe ankesör hatları ile aranma kaydı bulunan ve haklarında örgüt lehine ifade veren ile örgüt tepe yönetimi ile irtibatına dair veriler bulunan 34 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah saat 06.00'da 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar devam ettiği belirtildi.