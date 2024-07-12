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İstanbul'da Fenomenlere Yönelik Operasyon: 45 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Neslim Güngen, eşi Kıvanç Güngen ve 45 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından gerçekleştirildi.

İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen, eşi Kıvanç Güngen ve aynı operasyonda gözaltına alınan toplam 45 kişi bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlenmişti

Mali ekiplerin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 65 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Yurt dışından getirdiği ilaçlara kendi etiketini basıp piyasaya süren, kolajen ip askı olarak marketlerdeki yumak iplerle işlem yapan, güzellik merkezlerinde kullandığı cihazların Sağlık Bakanlığı kaydı olmadığı ortaya çıkan Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 45 sağlık kontrolüne götürüldü. 20 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Neslim ile eşi İnanç Güngen'in de dahil olduğu 45 şüpheli, bugün saat saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Neslim Güngen Operasyon İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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