İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor

İstanbul'da süregelen yağışlar, Avrupa Yakası'ndaki pek çok bölgede trafik aksaklıklarına ve su birikintilerine yol açtı. Özellikle Büyükçekmece ve Şişli'de yollar sular altında kaldı, bazı açık alanlarda ise vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren yağış, bazı aksaklıklara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli çevrelerinde yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar duraklara, binaların girişine, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler de yağıştan dolayı trafikte yavaş ilerledi.

Yağış dolayısıyla Büyükçekmece'de Güzelce ile Türkoba mahallelerinde rögar taştı, yollarda su birikintisi oluştu. Murat Çeşme Mahallesi'nde de yollar suyla kaplandı, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'deki Feriköy Antika Pazarı'nın çatısının bazı noktalarından su sızdı. Islanan tezgahlar toplandı.

Anadolu Yakası'nda, Çekmeköy ile Ümraniye'de de yağış etkili oldu.

Ayrıca, Boğaz hattında sabah saatlerinde görülen sis, öğle saatlerine kadar devam etti.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kabataş Hattı'nın Moda seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Kaynak: AA / İrem Demir
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı

Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul'un sıralaması şaşırttı
Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı

Hayatının baharındaydı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı