İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi yapılamıyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi de yapılamadı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferinin yapılamadığı bildirildi. Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

BAZI SEFERLER YAPILAMAYACAK

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.