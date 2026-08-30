Fatih'te aile trajedisi: 3 kişi öldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde eşi ve kızını silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ile kızı E.Y'ye (27) silahla ateş etti. M.A.Y, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA