İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: MLKP Üyesi 8 Kişi Gözaltında

İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: MLKP Üyesi 8 Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Ankara ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, MLKP üyesi 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi' yasası kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda MLKP üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında (MLKP) haklarında soruşturma başlatılan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 7, Malatya'da 1 şüpheli yakalanırken, İstanbul ve Ankara'da 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.