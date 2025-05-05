İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: MLKP Üyesi 8 Kişi Gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda MLKP üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında (MLKP) haklarında soruşturma başlatılan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 7, Malatya'da 1 şüpheli yakalanırken, İstanbul ve Ankara'da 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.