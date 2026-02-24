Haberler

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi: Helikopter destekli operasyon

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi: Helikopter destekli operasyon
Güncelleme:
İstanbul'da polis ekipleri, helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

