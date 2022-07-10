İbb'den Yağış Uyarısı: Sağanak Yağışın Bugün Akşama Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağmur birçok ev ve iş yerine su basmasına neden oldu. Sarıyer'de metrekareye 113 kg yağış düştü. İBB ise gök gürültülü yağışın bu akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

SATT 20.00'YE KADAR SÜRECEK

İTFAİYE EKİPLERİ PEK ÇOK NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ

ANKA / Güncel