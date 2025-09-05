İstanbul'da Eğitim Paydaşları Buluşuyor

İstanbul genelinde 39 ilçe milli eğitim müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yarın öğretmen, öğrenci, veli ve diğer eğitim paydaşlarıyla bir araya gelecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi eğitim paydaşları buluşacak.

Yarın 10.00-15.00 saatlerinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinde öğretmenler, öğrenciler, veliler ve tüm eğitim paydaşları bir araya gelecek.

"İstanbul'u Dinliyoruz" kapsamında düzenlenecek programlarda, eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara hızlı çözümler üretilmesi, aksaklıkların giderilmesi, merak edilen konularda bilgilendirme yapılması ve etkin çözüm yolları geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilçe müdürlükleriyle buluşmalarda eğitim paydaşlarının taleplerini doğrudan dinleyerek, modern yönetişim anlayışı çerçevesinde daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Eğitimin tüm paydaşlarının cumartesi günü ilçe milli eğitim müdürlüklerine randevusuz davetli olduğunu kaydeden Yentür, "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek buluşmalar, öğretmen-veli-öğrenci iletişiminin güçlenmesine ve süreçlerin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.