İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; " İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı.

"ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız.

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Öldürme,

Kasten Yaralama,

Yağma,

Silahla Tehdit,

Mala Zarar Verme,

İşyeri, İkamet ve Araç Kurşunlama,

İş İnsanlarından Tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

"5 ADET TABANCA VE 3 ADET TÜFEĞE EL KONULDU"

Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."