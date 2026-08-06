İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 kilo 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şişli'deki bir ikamete dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 128 gramı satışa hazır toplam 10 kilo 28 gram skunk ile otomatik silah, pompalı av tüfeği, ruhsatsız tabanca, mühimmat yeleği, 325 fişek, 5 hassas terazi ve 63 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA