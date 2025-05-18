İstanbul'da 'İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir' Çalıştayı Sonuçlandı

İstanbul'da 'İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir' Çalıştayı Sonuçlandı
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İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencilerince düzenlenen "İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir" çalıştayı kapanış konferansının ardından sona erdi.

İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencilerince düzenlenen "İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir" çalıştayı kapanış konferansının ardından sona erdi.

Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın son oturumunda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu öğrencilere hitap etti.

Fazlıoğlu, böyle bir çalıştayın düşünülmesinin, emek harcanmasının, bir araya gelip bunun üzerine konuşulmasının tek başına çok anlamlı olduğunu söyledi.

Başta adalet, hakikat ve insanlık gibi kavramlar olmak üzere çağın en büyük sorununun kavramların tanımsızlığı olduğunu belirten Fazlıoğlu, "Klasik geleneğimizde tanımın karşılığı haddir. Bir şeyi tanımlamak, haddini vermek, onun sınırını çizmek demek. Bir şeyin haddini belirlemeden haddini bildiremezsin." dedi.

Fazlıoğlu, İslam medeniyeti ve Türk kültürünün köklü bir birikimi olduğunu kaydederek, "Bu tarihsel tecrübeyi kendi düşüncenizin konusu kılıp oradan kavramlarımızı üretmediğimiz müddetçe büyük sorunları bırakın, şuradaki trafik sorunlarını bile çözemeyiz." ifadesini kullandı.

Düşünce üretimini kültürel tarım olarak niteleyen Fazlıoğlu, "Fikir de bir tarım işidir. Kültür, toprakla uğraşmak, ekmek demek. Siz insanların zihnini ekiyorsunuz. O toplumun, kültürün içeriğini maneviyatını ekip biçiyorsunuz. Eğer bu ekim kimseye fayda sağlamıyorsa, neden ekip biçiyoruz? Yüz dönüm arazi var ama hiç kimsenin yemeyeceği ürün yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Çalıştay, katılımcı delegelere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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