İstanbul'da Uyuşturucuyla Mücadele Günü Etkinliği

İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi.

Galataport İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için yapılan mücadelenin önemli olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının günümüzün en önemli problemlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

Uyuşturucu kullanımının çok yaygınlaştığına, kullanım yaşının düştüğüne dikkat çeken Gözen, "İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde İstanbul Valiliği olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların, paydaş kuruluşların katılımıyla önce arzla mücadele, sonra talebi azaltıcı faaliyetlerin yürütülmesi, tedavi ve rehabilitasyon süreci, arınma sürecinden sonra da hayata kaldığı yerden başlanması için gerekli tedbirlerin alınması çalışmalarını yoğun bir tempoyla yürütmekteyiz." dedi.

Gözen, uyuşturucuyla mücadelenin her alanda sürdürüldüğünün altını çizerek, "İstanbul Valiliği olarak kaymakamlarımızla birlikte her alanda etkin organizasyonlarımız var. Çocuklarımızın güvenli ve kaliteli eğitim almalarından sağlıklı bir çevreye, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecek faaliyetlere kadar uzanan bir etkinlik zinciri sunuyoruz. Özellikle devamsız öğrencilerimizi okula kazandırmak ve tüm öğrencilerimizin okulla güçlü bir entegrasyonunu sağlamak için pek çok çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

"Enstrümansız Okul Kalmasın Projesi"yle çocukların boş zamanlarını sanatla değerlendirmesini sağladıklarını belirten Gözen, "Spor Şehri İstanbul Projesi"yle de her okulda spor kulübü kurduklarını, kulüp bazlı çalışmalarla öğrencilerin sporcu lisansı aldıklarını, yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında öğrencinin aktif şekilde spor dallarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Gözen, her okulda kütüphane oluşturduklarını dile getirerek, çocukları kötü insanlardan uzak tutmak ve en iyi şekilde hayata hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bağımlılıkla mücadele politikaları kapsamında Yeşilay'ın İstanbul genelinde önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gözen, şunları kaydetti:

"Bağımlılığa karşı bilinç düzeyini ve farkındalığı artırmak için çeşitli proje, program ve etkinlikler düzenliyoruz. Bütün bunların gayesi, çocuklarımızı asrımızın illeti olan bağımlılıktan uzak tutmak. Yeşilay olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz projelerle anneler, babalar, okul idarecileri, sağlık teşkilatı, diyanet ve milli eğitim olarak hep birlikte bu mücadelenin içinde aktif rol alıyoruz. Amacımız gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak, onların sağlıklı ve sağlam bir toplum ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır."

"Enstrümansız Okul Kalmasın Projesi" ile müzik enstrümanı çalmayı öğrenen öğrenciler müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin düzenlenen Afiş Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Gözen, programa katılan Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu ile bağımlıkla mücadeleye ilişkin farkındalık çalışması yapan kamu kurum ve kuruşlarının stantlarını ziyaret etti.