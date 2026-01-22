Haberler

İstanbul'da dron destekli trafik uygulaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafik düzenini sağlamak amacıyla 45 noktada drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 444 araca para cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi.

İstanbul'da 45 noktada trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla drone destekli denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince, şehir genelinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. 16 Ocak'ta 45 farklı noktada yapılan denetimlerde; 444 araca 'trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek', 'trafik işaretlemelerine uymamak', 'araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek', 'hatalı şerit değiştirme' suçlarından idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten menedilirken, 136 araca idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı