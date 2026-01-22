Haberler

İstanbul'da dron destekli trafik denetimlerinde 444 araca ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, drone destekli trafik denetimlerinde 444 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

İstanbul'da 45 noktada gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde 444 araca cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Gökyüzünden Denetim, Yollarda Güvenlik" başlığıyla paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "45 ayrı noktada, drone destekli olarak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 444 araca ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla denetimlerimiz havadan ve karadan aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Denetimlerden görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
