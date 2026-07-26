Haberler

İstanbul’da dron destekli motosiklet denetimi: 407 bin 818 lira ceza kesildi

İstanbul’da dron destekli motosiklet denetimi: 407 bin 818 lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL’da 5 ilçede, yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı.

İSTANBUL'da 5 ilçede, yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 407 bin 818 lira para cezası kesilirken, 4 motosiklet trafikten men edildi. Denetim anları dron kamerasına yansıdı.

Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Maltepe'de motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dron da kullanıldı.

407 BİN 818 LİRA PARA CEZASI

Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisikletleri yayaların kullanımına ayrılan alanlarda süren, koruma başlığını uygun kullanmayan, yaya yollarına park eden ve muayenesi bulunmayan araçla trafiğe çıkan sürücüler dron desteğiyle tespit edildi.Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücülere 'Yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanmak', 'Koruma başlığını usulüne uygun kullanmamak', 'Yaya yoluna park etmek' ve 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak' gerekçeleriyle toplam 407 bin 818 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 4 motosiklet de trafikten men edildi.

DRONLA TESPİT EDİLDİLER

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullandığı, polis ekiplerinin sürücüleri durdurarak denetim yaptığı ve kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere işlem uygulandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü