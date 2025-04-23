İstanbul'da Dolandırıcılık: Polis Taklidi ile 600 Bin Lira Çalındı

İSTANBUL'da kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp 'banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi' yalanıyla kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddia edilen biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Sevgili oldukları öğrenilen çiftin, 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı mağdurun kapısından teslim aldıkları belirlendi. Şüphelilerin suç işledikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de yaşayan F.S. (44) ile H.S. (65), 11 Nisan 2024'te kendilerini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve paralarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdurlar ifadelerinde, 'banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş' yalanına inanarak kapıya gelen kişilere evde bulunan tüm para ve ziynet eşyalarını teslim ettiklerini söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, para ve ziynet eşyalarını almaya gelen kişilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Bir kadın ve bir erkek olduğu belirlenen şüphelilerin parayı aldıkları binadan çıkarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Sevgili oldukları öğrenilen kadın şüpheli S.K. (29) ve erkek şüpheli H.Ö. (27) gözaltına alındı. Kadın şüpheli S.K.'nın daha önceden 5 suç kaydı olduğu ve yazılımcı olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer şüpheli H.Ö.'nün ise daha önceden 3 kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K.'ya iki ay ev hapsi cezası verildi.