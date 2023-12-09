Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

9 Aralık 2023 17:39 Son Güncelleme: 17:40 Abone Ol

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan grup kanlı önlükler giyerek Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan çocuk psikiyatristi Dr. Oğuzhan Koyuncu, Gazze'de yaşananların kelimelerle anlatılamayacak boyuta ulaştığını söyledi. Sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliamın tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini kaydeden Koyuncu, 'Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız.' diye konuştu. Koyuncu, görev yaptıkları hastanelerde İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının ürünlerini istemediklerini dile getirdi.