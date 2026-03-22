Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İstanbul Fatih'teki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkaz altındaki 11 vatandaşa ulaşıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Ayvansaray Mahallesi'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enkaz altında kalan 11 vatandaşımıza ulaşılmış, ekiplerimizin titiz ve fedakar çalışmaları neticesinde arama kurtarma süreci sona ermiş, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Meydana gelen olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir."

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çiftçi, "Süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yürütülmektedir. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
