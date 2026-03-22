İçişleri Bakanı Çiftçi'den İstanbul Fatih'teki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkaz altındaki 11 vatandaşa ulaşıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Ayvansaray Mahallesi'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enkaz altında kalan 11 vatandaşımıza ulaşılmış, ekiplerimizin titiz ve fedakar çalışmaları neticesinde arama kurtarma süreci sona ermiş, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilmiştir. Meydana gelen olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir."

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çiftçi, "Süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yürütülmektedir. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.