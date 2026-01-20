İstanbul'da DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon

Ayşe GÜREL/ - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 ayrı soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çakışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında; yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla bu paraların nakit olarak dolaşıma sokulduğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunulduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, arama yapılan adreslerde delil niteliği taşıyan materyallere el konuldu.