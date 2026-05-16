İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin Beykoz ve Pendik'te 1 ikamet ve 1 araca operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 5 milyon 100 bin adet uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
