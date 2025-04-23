İstanbul'da Deprem Korkusu: Hatay'dan Gelenler Çadırda Gece Geçiriyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depreme Hatay'da yakalanan Sümeyra Kartal, misafirliğe geldiği Çağlayan'da İstanbul depremini yaşayınca geceyi akrabalarıyla çadırda geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda vatandaş, geceyi geçirmek için yeşil alanlara çadır kurarak, ısınmak amacıyla ateş yaktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin yakınında bulunan Abide-i Hürriyet Parkı, Piyalepaşa Bulvarı'nda yol kenarındaki yeşil alanlar ve Sultangazi'deki Cebeci Şehir Parkı'nda çadır kuran vatandaşlardan bazılarının yaktıkları ateşte yemek pişirdikleri gözlendi.

Hatay'dan sonra İstanbul'da da depremi yaşadı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve İstanbul'daki akrabalarına misafirliğe gelen Sümeyra Kartal, megakentteki depremde benzer korkuları yaşadı.

Eve girmeye korkan ve geceyi geçirmek için akrabalarıyla Çağlayan'daki toplanma alanına çadır kuran Sümeyra Kartal, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Kartal, deprem sırasında evde yakınlarıyla kahvaltı ettiklerini belirterek, "Deprem olunca hepimiz kaçmaya başladık. Sadece montlarımızı alarak kendimizi dışarıya attık. O kadar kötüydü ki aklıma direkt Hatay geldi. Hatay'daki deprem buranın iki hatta on şiddetindeydi. Ben o duyguları burada tekrar yaşadım." dedi.

Evden ayrıldıklarında herkesin dışarıda olduğunu gördüklerini ifade eden Kartal, "Sonra da tekrar olur mu, olmaz mı diye o korkuyla buraya geldik. Umarım burada bir daha deprem olmaz, kimse yaşamaz. Çünkü yaşamayan bunu anlamıyor. Empati kurmak bir yere kadar." diye konuştu.

"Geceyi evde geçirmek istemiyoruz"

Toplanma alanında üç arkadaşıyla birlikte çadır kuran Kutay Murat Kasman da geceyi burada geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Kasman, "Geceyi evde geçirmek istemiyoruz. Malum, binalar çok kalabalık ve yan yana. Biz de bugün yeni çadır aldık, şimdi onu kuracağız. Eve gitmenin çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Oturduğumuz tarafların kayalık olduğunu söylüyorlar ama daha güvenli olduğu için biz burada çadırı tercih ettik. Yorgan, battaniye, su, bisküvi, fener aldık." diye konuştu.

"Hazırlığımızı yaptık, yemeklerimizi getirdik"

Geceyi ailesiyle birlikte çadırda geçirmeye hazırlanan Aynur Baştürk ise 1999 depremini de yaşadığını ifade ederek, bugünkü deprem sırasında çok korktuğunu söyledi.

Baştürk, "Bu geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Çadırlarımızı kurduk. Kardeşim de diğer çadırları kurmaya devam ediyor. Hazırlığımızı yaptık, yemeklerimizi de getirdik." dedi.

Toplanma alanında çadır kuranlar arasında yer alan Durmuş Murat Baytar da şu an havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Şu anlık bilmiyoruz ama muhtemelen eve geçeriz. Evde hayati tehlikemiz ne ise dışarda da aynı aslında. Umarım akşam başka bir şey olmaz." diye konuştu.