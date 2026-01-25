Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki ev görüntülendi

ŞİŞLİ'de çöp konteyneri içinde başı ve bacakları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki ev görüntülendi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Özbekistan uyruklu D.A.U.T.(31) ve G.A.K.(29)'nın, Khokimova'yı Ümraniye'deki evde öldürdükleri, ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının sevgilisi olduğu öğrenilen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜP ŞİŞLİ'YE TAŞIDILAR

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki eve gelerek inceleme yaptı. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

'BİR HAFTA ÖNCE TAŞINDILAR'

Öldürülen Durdona Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, "2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık" dedi. Toşbatov'un oğlu ise, "Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay" diye konuştu.