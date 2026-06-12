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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, insani yardım kisvesi altında para transferi yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirlendi.

Adli işlem kaydı bulunan bir çok kişiye para transferi yapan zanlıların işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi açıklamalar yazdığını belirleyen ekipler, tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin yardım kapsamında olmadığını tespit etti.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ?2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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