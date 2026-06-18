Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyadan propaganda yaptıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Fit görünümüne yorum yağdı

62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Formu herkesi şaşırttı
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
'Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Skandal görüntüler! Polislere anında soruşturma açıldı
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi

Çocuk gelin skandalında, mahkemeden yeni karar
6 gollü düelloda kazanan İngiltere

Turnuvanın en iyi maçlarından! Tam 6 gollü düelloda kazanan İngilizler