İstanbul'da DEAŞ ile Bağlantılı 10 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yürütülen operasyon kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ hakkında çalışma başlatıldı. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü veya destekleyici paylaşımlar yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.