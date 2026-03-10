Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyet yürüten 13 şüpheli, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarıda sabahladı

Bölge beşik gibi! Denizli'de halk geceyi sokaklarda geçirdi
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek

Trump'a sert yanıt: Savaşın sonunu...
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump 'Savaş bitiyor' dedi, piyasalar coştu

Trump'ın son açıklamasıyla piyasalar bir anda coştu
Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

İsrail'in dünyayla iletişimini kesebilecek saldırı