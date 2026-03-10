İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyet yürüten 13 şüpheli, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.