Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da DEAŞ bağlantılı 14 şüpheliden 12'si operasyonda gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, DEAŞ bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik 5 ilçede 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'da 14 şüpheli hakkında; DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulundukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları yönünde bilgiler elde edildi. Türkiye'yi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 5 ilçede 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum

Kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

Kendi hocasının yakasına yapıştı, yerde yatan futbolcuyu tekmeledi
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

Ederson için yaptığı yorum bomba
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında

İsrail sandık başında! Netanyahu'nun kaderi belirleniyor
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!