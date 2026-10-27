İstanbul'da DEAŞ bağlantılı 14 şüpheliden 12'si operasyonda gözaltına alındı

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İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'da 14 şüpheli hakkında; DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulundukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları yönünde bilgiler elde edildi. Türkiye'yi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 5 ilçede 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı