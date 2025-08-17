İstanbul'da Darbe İddiası, Adana'da Silahlı Saldırıya Dönüştü

İstanbul'da kendisini darbettiğini iddia ettiği akrabasının Adana'daki annesinin evine silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta sabah saatlerinde F.B.'ye ait eve tabancayla ateş açıldı.

Kimsenin yaralanmadığı olaya ilişkin Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İkamet ve çevresindeki güvenlik kameralarının yaklaşık 120 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.K. (17) ile H.İ.İ. (20) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K.'nın, İstanbul'da sokakta çiçek satarken anlaşmazlık yaşadığı akrabası F.B.'nin oğlu A.B. tarafından darbedildiği için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Adresinde bulunamayan H.İ.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

F.B.'ye ait ikametin güvenlik kamerasının kaydında, biri kar maskeli 2 şüphelinin eve tabancayla ateş açması ve kar maskeli zanlının saldırıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemesi yer aldı.