İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcıları Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Fatih Dönmez, Barış Duman ve Harun Bulut, yeni görevlerine getirildi.

HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
