Eyüpsultan'da ruhsatsız silah operasyonu

Eyüpsultan'da polis ekiplerince durdurulan araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen cinayet davasının taraflarıyla bağlantılı oldukları ve duruşmaya gittikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 11 fişek bulundu. Araçtaki Y.A. (35), S.A. (23) ve F.A. (41) gözaltına alındı.

Ardından polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülmekte olan "kasten öldürme" davası sırasında tarafların yakınları arasında gerginlik yaşandığı ve görevlilerin müdahalesinin ardından adliye dışına çıkarılan gruptan tekrar içeri girmeye çalışan B.T. (19) ve B.A. (17) isimli 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini aldı.

İki konu arasında bağlantı tespit eden ekipler, 5. Levent Mahallesi'nde durdurulan araçtaki şüphelilerin adliyede yaşanan gerginliğin taraflarıyla bağlantılı ve husumetli olduklarını belirledi.

Yapılan tespitler doğrultusunda silahlı 3 şüphelinin adliyeye ulaşması engellendi.

Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA