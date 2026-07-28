İstanbul’da CHP İl yönetiminden 39 kişi ve 36 ilçe başkanı istifa etti

(İSTANBUL) - İstanbul'da Özgür Çelik başkanlığındaki 40 kişilik il yönetiminden 39 yönetici ve 39 ilçeden 36 ilçe başkanı CHP'den istifa etti.

Edinilen bilgilere göre, istifa eden yöneticiler ve ilçe başkanları, bugün yapılan toplantıda, mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurulan YENİ Parti'ye katılma karar aldı.

Kaynak: ANKA