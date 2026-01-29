Haberler

İstanbul Valiliği: Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi; 2'si Ağır 19 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 jandarma personelinin durumu ağır.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, bir cezaevi nakil aracının İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devrilmesi sonucu araç içinde bulunan şoför, 12 mahkum, 6 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu. Olayda yaralanan 2 jandarma personelinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu araçtaki 19 kişi yaralandı. Olayın saat 15.35 sıralarında Kağıthane ilçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer kesiminde yaşandığı belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

"29.01.2026 Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını