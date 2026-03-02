Haberler

İstanbul'da "Casperlar" suç örgütü üyesi 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da yağma amaçlı kundaklama eylemi gerçekleştiren 10 kişilik 'Casperlar' silahlı suç örgütü üyesinden 8'i tutuklandı. Şüpheliler, çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı.

İstanbul'da, yağma amaçlı kundaklama eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi 3'ü suça sürüklenen çocuk 10 şüphelinin, 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi", "nitelikli mala zarar verme", "yağma" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.

Sulh ceza hakimliği 3'ü 18 yaşından küçük 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
500
