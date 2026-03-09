İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta, sergi, konser ve tiyatro gibi zengin kültür sanat programlarının yanı sıra ramazan ayının manevi ruhunu yansıtan özel etkinlikler de gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), 10-13 Mart'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Hepyek", 10-15 Mart'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kapıların Dışında" ve 12-14 Mart'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "İnsandan Kaçan" oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

İDT ayrıca 13-14 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda "Faust", 14 Mart'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda "Çarpışma", 14 Mart'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne ile 15 Mart'ta Küçükçekmece DT Sahnesi'nde çocuk oyunu "Çöp Canavarı"nı izleyicinin beğenisine sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 11-14 Mart'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Oscar", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Haramiler", Ümraniye Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut" oyunlarını sahneleyecek.

Gösteriler

William Shakespeare'in eserinden hareketle güncel bir yorumla sahnelenen ve Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı Richard, 14 ve 15 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Toplumun yargıları ve linç kültürüyle yüzleşen iki kadının iyileşme hikayesini sahneye taşıyan "Palamut Zamanı" oyunu, 12 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahneye taşınacak.

Oyuncu Şener Şen'in başrolünde yer aldığı, DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı", 15 Mart'ta Maximum UNIQ Hall'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'u aynı sahnede buluşturan "Don Quixote" müzikali, Işıl Kasapoğlu rejisi ve 80 kişilik dev kadrosuyla 15 Mart'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Baturay Özdemir 14 Mart'ta, Kaan Sekban 15 Mart'ta Zorlu PSM'de Stand Up gösterisi yapacak.

Konserler

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk müziğinin büyük ustasının doğumunun 100. yılına özel olarak hazırladığı "Alaeddin Yavaşça 100 Yaşında" konserini 15 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Türk müziğinin zarafetini ve derinliğini temsil eden efsane isim Muazzez Abacı'nın sanat mirasını yaşatmak amacıyla hazırlanan "Türk Müziğinin Muazzez Sesi" konseri 11 Mart'ta AKM'de gerçekleşecek.

Sevilen sanatçı Yaşar, Lokman Hekim Sağlık Vakfının Geleceğin Hekimleri Burs Programı'na katkı amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, 13 Mart'ta Zorlu PSM'de konser verecek.

Ramazan etkinlikleri

Şair ve yazar Nurullah Genç, ramazan şenliği kapsamında yarın Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda söyleşi yapacak.

Ramazanın popüler eserlerinden "Ey Sevgili" ile tanınan Fadıl Aydın yarın, kendine has üslubu ve sahne performansıyla tanınan Resul Aydemir 12 Mart'ta, etkileyici sesi ve yorumlarıyla tanınan Mustafa Cihat ise 15 Mart'ta, Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'nda dinleyicilerle buluşacak.

Esenler Dörtyol Meydanı, "Çocuklar İçin Ramazan Sevinci" ve "Anadolu Sokağı" etkinliklerinin yanı sıra yarın "Naat-ı Şerif Gecesi" özel etkinliğine, 11 Mart'ta "Balkan İlahileri" konserine, 12 Mart'ta ise "ESEV Çocuk Korosu Konseri"ne ev sahipliği yapacak.

Zeytinburnu Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve çocukların ilgi gösterdiği "Sertaç Abi ile Ramazan Yolculuğu", 13 Mart'ta Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda minik misafirlerine eğlence dolu bir akşam yaşatacak.

Edebiyatçı ve yazar Ömer Demirbağ, sevilen tarzı ve özel sohbetiyle 13 Mart'ta Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Filistin'e özgü ezgiler, kültürel motifler ve geleneksel meddah gösterisinin eşlik edeceği "Filistin Gecesi-Ülke Günleri" programı, ramazan akşamına kültürel bir zenginlik katmak üzere 14 Mart'ta Bağcılar Kültür Sanat Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Divan edebiyatının yaşayan hafızası ve sevilen yazar Hayati İnanç, 14 Mart'ta Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda, "Can Veren Pervaneler" başlıklı derinlikli bir sohbete imza atacak.

Ömer Karaoğlu ve Nurullah Genç, 14 Mart'ta Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Ramazan Özel Programı"na katılacak.

Tasavvuf müziğinin sevilen isimleri Fırat Türkmen ile Muhammed Ahmet Fescioğlu, gönüllere huzur veren ezgileriyle 14 Mart'ta Pendik Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde konser verecek.

Yüreklere dokunan mısraları ve güçlü hitabetiyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı, şiir dinletisi programıyla İstanbulluların gönül dünyasına seslenmek üzere 15 Mart'ta Bağcılar Kültür Sanat Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Sergiler

Osmanlı padişahlarının kutsal topraklara derin bağlılığını ve sanatla bütünleşen hizmet anlayışını gözler önüne seren "Haremeyn-i Şerifeyn: Osmanlı'nın Kabe'ye Hizmeti" sergisi, Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda ziyaret edilebiliyor. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 57 kıymetli eserin görülebildiği sergide, nadide Kur'an-ı Kerim nüshaları, Kabe örtüleri ve yurt dışından iadesi sağlanan tarihi çini karolar yer alıyor.

Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Rıza Efendi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Hamit Aytaç'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla sanatçının 57 eserinin yer aldığı "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat" sergisi, Üsküdar'da Mimar Sinan Galerisi'nde ramazan boyunca ziyarete açık.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halıları, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisinde 25 Mart'a kadar görülebilecek.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi, 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde ziyaret edilebilecek."

Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar açık olacak.

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektupların zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi, 29 Mart'a kadar Casa Botter'da görülebilecek.